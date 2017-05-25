Демонтаж воздушных кабелей в Москве застопорился Е. Разумный / Ведомости

Префектуры Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, Южного и Западного округов Москвы к началу второй декады апреля 2017 г. демонтировали и переложили 1520 воздушных кабельных линий. Об этом говорится в письме руководителя департамента ЖКХ Москвы Павла Ливинского заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову (его отправку подтвердил сотрудник московского правительства, о нем знают сотрудники двух операторов).

1520 - меньше половины кабельных линий в этих округах (всего 3478), следует из письма. Но те, что остались, снять невозможно из-за наличия разрешительных документов на них и отсутствия кабельной канализации для их перекладки, сообщает Ливинский. В связи с этим он просит Бирюкова снять с контроля поручение по вопросу демонтажа и перевода в подземное исполнение кабельных линий на зданиях, входящих в программу «Моя улица». Сколько из демонтированных и оставшихся кабелей принадлежит операторам, в письме не уточняется.

Переписка московских чиновников может свидетельствовать о том, что борьба с воздушными проводами в городе заканчивается, считают сотрудники двух компаний связи. По крайней мере, на время, добавляет один из них.

«Моя улица» - программа благоустройства с бюджетом 126 млрд руб. , рассчитанная на 2015-2018 гг. По ней в Москве должно быть реконструировано 4000 улиц. «Моя улица», в частности, предуматривает перекладку воздушных линий связи в кабельную канализацию. О целесобразности и условиях этой процедуры московские чиновники и провайдеры спорят не первый год. В прошлом году дело дошло до принудительного демонтажа кабелей с нескольких десятков московских домов. В ответ связисты писали жалобы в Федеральную антимонопольную службу, прокуратуру, а в январе 2017 г. «дочка» «Мегафона» обжаловала предписания Мосжилинспекции о демонтаже воздушных линий.

Оценки протяженности висящих над Москвой проводов разнятся. Сотрудник одного из операторов говорит, что она превышает 100 000 км. В октября 2016 г. Мосжилинспекция оценивала ее более чем в 250 000 км. Треть из них не имеет какой-либо технической документации, она проложена и смонтирована с нарушением технологии, следовало из сообщения городского ведомства.

Перенос воздушных проводов в московскую кабельную канализацию может обойтись операторам примерно в 100 млрд руб., следует из письма мэру Москвы Сергею Собянину, отправленному гендиректорами «Мегафона», «дочки» NetByNet, «Вымпелкома» и «Комкора» в 2016 г. В своем письме Собянину бизнес-омбудсмен Борис Титов оценивал эту процедуру в десятки миллиардов рублей на каждого оператора.

Перекладка воздушных линий в канализацию - дорогостоящее мероприятие, сопряженное, к тому же с массой административных проблем, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. По его словам, прокладка 1 км кабельной канализации в Москве сейчас стоит около 4-20 млн руб., в зависимости от того, в каких условиях она строится - например, в центре, где и так много коммуникаций, строительство стоит дороже. Перекладка в нее 1 км кабеля обойдется примерно в 200 000 руб., посчитал Мирзабеков. В среднем аренда 1 м канализации стоит около 6 руб. в месяц. Ценообразование на этом рынке крайне непрозрачно и, по сути, зависит от аппетитов владельцев компаний, считает он. По его мнению, тарифы на канализацию в Москве сейчас завышены в 2-3 раза. Операторам приходится тратиться на перевод своих линий под землю вместо того, чтобы инвестировать в развитие бизнеса, сетует Мирзабеков.

«Акадо» находится в диалоге с московскими властями по вопросу демонтажа воздушных линий - представители компании входят в профильную рабочую группу при департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы, отмечает директор «Акадо» по эксплуатации Михаил Медриш. Оператор сам готов убирать воздушные кабели там, где это действительно целесобразно - например, линии, висящие над крупными магистралями, отмечает он. Но в целом остается неурегулированным вопрос о компенсациях за демонтаж воздушных линий и их перенос в канализацию - это не должно быть бременем для операторов, уверен Медриш.

«Ростелеком» всегда выступает за конструктивный диалог и соблюдение действующего законодательства, говорит его представитель Олег Тарасов. В 2016 г. из-за незаконных обрезов проводов в Москве без связи осталось более 100 000 абонентов, рассказывал он ранее.