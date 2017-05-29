«Вымпелком» пока не будет продавать свои сотовые вышки

Продажа башен «Вымпелкома» зависла Денис Гришкин / Ведомости

«Вымпелком» в краткосрочной перспективе не будет продавать сотовые вышки, они остаются у компании, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Шелль Йонсен (интервью с ним читайте на стр. 08). Он объяснил, что компании не поступило приемлемых предложений. «Мы принимаем решения рационально. Если кто-то сделает нам хорошее предложение – будь то вышки или про управление сетью, – я скажу да. Но это предложение должно быть по-настоящему интересным. Мы не будем продавать активы просто потому, что это модно», – сказал он.