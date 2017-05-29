РВК внесет 4,5 млрд рублей в три новых фонда со «Сколково»

Управлять новыми фондами будет «дочка» «Сколково» и три частных фонда

Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: «Сколково» нашло деньги в РВК

Три фонда будут заниматься IT, индустриальными технологиями и биомедициной Андрей Гордеев / Ведомости

Советы директоров фонда «Сколково» и Российской венчурной компании (РВК) согласовали создание трех венчурных фондов, есть и соответствующая директива Росимущества, рассказали «Ведомостям» старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Василий Белов и представитель РВК. По словам Белова, официально документы о создании фондов будут подписаны в «Сколково» 6 июня. Представителю РВК об этом не известно.