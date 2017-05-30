Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: «Ростелеком» осваивает Сибирь
«Ростелеком» обсуждает покупку провайдера «Авантел»
Сделка может стоить госоператору около 2 млрд рублей
- Кирилл Седов
- / Ведомости
«Ростелеком» ориентируется главным образом на органический прирост абонентской базы
Д. Абрамов / Ведомости
«Ростелеком» обсуждает сделку по приобретению телекоммуникационного холдинга «Авантел», специализирующегося на услугах связи для корпоративных клиентов. Об этом «Ведомостям» рассказал знакомый менеджеров госоператора и подтвердил человек, знакомый с руководством «Авантела». По словам последнего, «Ростелеком» уже ведет due diligence актива. Представитель «Авантела» не подтвердил, но и не опроверг это.
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