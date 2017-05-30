«Ростелеком» обсуждает покупку провайдера «Авантел»

«Ростелеком» ориентируется главным образом на органический прирост абонентской базы Д. Абрамов / Ведомости

«Ростелеком» обсуждает сделку по приобретению телекоммуникационного холдинга «Авантел», специализирующегося на услугах связи для корпоративных клиентов. Об этом «Ведомостям» рассказал знакомый менеджеров госоператора и подтвердил человек, знакомый с руководством «Авантела». По словам последнего, «Ростелеком» уже ведет due diligence актива. Представитель «Авантела» не подтвердил, но и не опроверг это.