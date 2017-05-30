Екатерина Тихомирова назначена вице-президентом медиахолдинга, издающего Forbes

Екатерина Тихомирова назначена вице-президентом медиахолдинга Федотова А. Гордеев / Ведомости

Вице-президентом медиахолдинга ACMG, который в том числе издает журнал Forbes, назначена Екатерина Тихомирова, говорится в сообщении компании. Ранее Тихомирова была президентом одного из крупнейших радиохолдингов Европейской медиагруппы.

Издательский дом ACMG основан Александром Федотовым в 2008 г. В сентябре 2015 г. Федотов выкупил у немецкой Axel Springer права на издание в России журнала Forbes. Также ACMG выпускает журналы Numero, L’Officiel, GEO, SNC, OK!, «GALA биография» и т. д. Финансовые показатели холдинг не раскрывает. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. выручка «АС рус медиа» (компания – учредитель журналов, выпускаемых ACMG) составила 767,8 млн руб., чистый убыток – 125 млн руб.

До конца прошлого года вице-президентом ACMG была Наталья Гандурина. В декабре 2016 г. она ушла из компании, в январе 2017 г. она подала в суд на ЗАО «Арт трейдинг портфолио менеджмент» (управляющая компания издательского дома ACMG), в суде она пыталась оспорить незаконное увольнение и требовала компенсации от ACMG. Впрочем, сейчас стороны обсуждают условия мирового соглашения.

С 2012 по 2016 г. Тихомирова возглавляла радиохолдинг «Европейская медиагруппа» (ЕМГ; в нее входят радиостанции «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM», «Радио для друзей»). Тихомирова была назначена на эту должность после того, как владельцем ЕМГ стал Сибирский деловой союз. Но в апреле прошлого года у медиахолдинга сменились собственники: тогда совладельцы Уральской горно-металлургической компании (УГМК) договорились о покупке 74,99% доли в «СДС медиахолдинге», единственном акционере радиохолдинга «Европейская медиагруппа».

В июле прошлого года Тихомирова ушла со своего поста, а должность генерального директора занял Роман Емельянов, бывший программный директор «Русского радио» и генеральный продюсер недавно запущенной радиостанции «Новое радио».