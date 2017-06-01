Telegram-боты с пятницы начнут принимать оплату через «Яндекс.Кассу»

Мессенджер Telegram объявил о запуске сервиса платежей при помощи ботов две недели назад Наталья Селиверстова / РИА Новости

Боты в Telegram со 2 июня начнут принимать оплату при помощи «Яндекс.Кассы». Об этом рассказал представитель «Яндекса». По его словам, это позволит клиентам российских магазинов оплачивать товары и услуги прямо в мессенджере. «Яндекс.Касса» стала первым платежным провайдером, который предложил такую возможность российским компаниям. Новый функционал можно добавить к любому Telegram-боту и принимать оплату за что угодно, будь то билеты в кино, мобильная связь или доставка цветов.

Чтобы настроить прием платежей в мессенджере, компании нужно подключиться к «Яндекс.Кассе» и создать Telegram-бота, который будет общаться с клиентами, затем подключить его к платежному боту «Яндекс.Кассы». Активировать Telegram-бота магазин или сервис может через чат с @BotFather. Дальше во вкладке «Payments» («Платежи») нужно выбрать «Яндекс.Кассу» в качестве платежного провайдера и ввести уникальный идентификатор shopid, который назначает Касса.

Мессенджер Telegram объявил о запуске сервиса платежей при помощи ботов (Bot Payments) две недели назад. С 19 мая пользователи мессенджера версии 4.0 и выше могут с помощью ботов оплатить покупку, заказать пиццу на дом, вызвать такси или пополнить карту для поездок на общественном транспорте. Появление этого сервиса создатель мессенджера Павел Дуров анонсировал в конце апреля, выложив в Instagram черновик соответствующего пресс-релиза.

После нажатия кнопки Pay («оплатить») пользователя попросят ввести информацию о кредитной карте и затем подтвердить платеж. Если аккаунт пользователя защищен двухшаговой системой верификации, параметры карты можно будет сохранить для будущих покупок.

Изначально партнером Telegram по платежам стала процессинговая компания Stripe. Stripe позволяет принимать платежи из любой страны мира, однако получающая их компания должна располагаться в одной из 25 стран, в которых сервис официально запущен: США, Великобритания, Австралия, Канада, Япония и др. – России в этом списке нет. В России платежи через Telegram будут также помимо «Яндекса» обрабатывать и Qiwi, сообщает Telegram.