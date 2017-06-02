Москве достаточно смартфонов

Сотрудники ритейлеров и аналитиков говорят о насыщении рынка Евгений Разумный / Ведомости

Продажи смартфонов в Москве за первые четыре месяца 2017 г. в натуральном и денежном выражении снизились на 12% до 0,89 млн аппаратов и 15,2 млрд руб. Об этом рассказал представитель «Связного» Сергей Тихонов. По России в целом за этот период рост продаж – на 6 и 9% до 8 млн смартфонов и 100 млрд руб., добавил он. Представитель «М.видео» Валерия Андреева говорит о сокращении московского рынка смартфонов в январе – апреле 2017 г. на 14% в штуках и 13% в деньгах, в целом по стране рынок продолжал расти. С этими оценками согласен и представитель МТС Дмитрий Солодовников.

Еще в прошлом году Москва стала единственным городом-миллионником, где продажи смартфонов в натуральном выражении не выросли. А рост денежного оборота рынка в столице был самым скромным среди таких городов, говорит Тихонов.

В апреле рынок пошел в рост, отмечает директор департамента закупок «Евросети» Алексей Широков. В Москве и Московской области в натуральном и денежном выражении продажи выросли на 3 и 13%, утверждает он. У Андреевой другие данные: продажи в штуках снижаются, а вот в денежном выражении в апреле начали расти из-за выхода новых флагманов.

Участники рынка называют разные причины сокращения московского рынка. Солодовников связывает это с тем, что в I квартале 2017 г. ведущие производители не выпускали новинок в высоком ценовом сегменте, которые во многом формируют спрос в Москве. Сотрудник одного из ритейлеров сказал, что спад в начале 2017 г. произошел на фоне увеличения продаж смартфонов в начале 2016 г., связанного с выходом в Москву «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2; компания начала работу в столице в IV квартале 2015 г.). Но большинство опрошенных «Ведомостями» сотрудников ритейлеров и аналитиков говорят о насыщении рынка. Московские покупатели на протяжении многих лет активнее всех приобретали смартфоны, отмечает Тихонов. Московский рынок достиг определенной степени насыщения, соглашаются Андреева и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Аналитик департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Евгений Альминов, в свою очередь, считает, что потенциал роста московского рынка смартфонов еще не исчерпан. Например, в Москве 29% абонентов все еще пользуются обычными сотовыми телефонами.

Московский рынок сократился и из-за снижения цен, отмечает Тихонов. По данным «Связного», в январе – апреле 2017 г. средняя цена аппарата в Москве снизилась примерно на 1% до 17 200 руб., тогда как по России в целом этот показатель не изменился – 12 500 руб. Тихонов объясняет это укреплением рубля. В регионах начала восстанавливаться покупательная способность населения и люди стали покупать более дорогие устройства, что позволило российскому рынку смартфонов в целом вырасти, считает он. При этом в регионах спрос смещается с бюджетных аппаратов на смартфоны средней ценовой категории, отмечает Муртазин.

Данные ДИТа говорят о том, что в 2016 г. в Москве смартфоны подешевели на 11,3% до 9400 руб., а в I квартале 2017 г. (к IV кварталу 2016 г.) – еще на 7%. Главная причина снижения средней стоимости смартфонов – агрессивный выход на рынок китайских производителей. Они теперь успешно конкурируют уже не только в нижнем ценовом сегменте, но и в среднем и даже премиальном сегментах, подталкивая традиционные бренды также пересматривать ценовую политику в России, утверждает Альминов.

Рынок смартфонов возвращается к естественному развитию, которое наблюдалось до резкого роста курсов валют в конце 2014 г., – с ростом доступности технологий снижается и средняя цена смартфона, резюмирует Андреева.