ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: IT-компании конкурируют с банками

Технологические компании в США начинают кредитовать малый и средний бизнес

Работая с компаниями, они часто знают о них больше, чем банки

Стефан Астрол из Сан-Диего, основатель компании Tower, создал отличную модель доски для серфинга, у него есть инвестор, однако, когда он попытался получить кредит под производство, ни один из банков не пошел ему навстречу.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике