Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: IT-компании конкурируют с банками
Технологические компании в США начинают кредитовать малый и средний бизнес
Работая с компаниями, они часто знают о них больше, чем банки
- Бен Макланнахан
- / Financial Times
Технологические компании в США начинают кредитовать малый и средний бизнес
Chevanon / Freepik
Стефан Астрол из Сан-Диего, основатель компании Tower, создал отличную модель доски для серфинга, у него есть инвестор, однако, когда он попытался получить кредит под производство, ни один из банков не пошел ему навстречу.
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