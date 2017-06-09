Работая с компаниями, они часто знают о них больше, чем банки

Технологические компании в США начинают кредитовать малый и средний бизнес Chevanon / Freepik

Стефан Астрол из Сан-Диего, основатель компании Tower, создал отличную модель доски для серфинга, у него есть инвестор, однако, когда он попытался получить кредит под производство, ни один из банков не пошел ему навстречу.