ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Microsoft меняет гендиректора в России

Российский Microsoft покинет его президент Павел Бетсис

Он руководил компанией в периоды кризиса и старта IT-импортозамещения

О том, что президент российского Microsoft Павел Бетсис покидает свой пост, в четверг сообщили российские информагентства и подтвердил «Ведомостям» его знакомый, знающий о планах топ-менеджера. По словам этого человека, Бетсис не продлит истекающий в конце июня контракт, в июле и августе он будет передавать дела преемнику, кандидатура которого не известна.

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