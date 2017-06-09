Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Microsoft меняет гендиректора в России
Российский Microsoft покинет его президент Павел Бетсис
Он руководил компанией в периоды кризиса и старта IT-импортозамещения
- Павел Кантышев
- / Ведомости
Бетсис пришел в российский Microsoft в 2014 г. с поста руководителя по бизнес-стратегиям Microsoft в Центральной и Восточной Европе
М. Стулов / Ведомости
О том, что президент российского Microsoft Павел Бетсис покидает свой пост, в четверг сообщили российские информагентства и подтвердил «Ведомостям» его знакомый, знающий о планах топ-менеджера. По словам этого человека, Бетсис не продлит истекающий в конце июня контракт, в июле и августе он будет передавать дела преемнику, кандидатура которого не известна.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}