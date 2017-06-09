Российский Microsoft покинет его президент Павел Бетсис

Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Microsoft меняет гендиректора в России

Бетсис пришел в российский Microsoft в 2014 г. с поста руководителя по бизнес-стратегиям Microsoft в Центральной и Восточной Европе М. Стулов / Ведомости

О том, что президент российского Microsoft Павел Бетсис покидает свой пост, в четверг сообщили российские информагентства и подтвердил «Ведомостям» его знакомый, знающий о планах топ-менеджера. По словам этого человека, Бетсис не продлит истекающий в конце июня контракт, в июле и августе он будет передавать дела преемнику, кандидатура которого не известна.