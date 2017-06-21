Сергей Иванов останется председателем совета директоров «Ростелекома»

Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Сергей Иванов остался на связи

Сергей Иванов курирует отрасль связи в разных должностях с 2011 г. Владимир Смирнов / ТАСС

Бывший руководитель администрации президента, занимающий сейчас пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Сергей Иванов третий год подряд возглавит совет директоров «Ростелекома». Директива о его избрании направлена госоператору, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом, и подтверждает собеседник «Ведомостей» в «Ростелекоме». Правительственная директива предназначается членам совета директоров «Ростелекома», представляющим в нем интересы государства. В совете госоператора у них большинство мест.