Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Сергей Иванов остался на связи

Сергей Иванов останется председателем совета директоров «Ростелекома»

Несмотря на уход с поста руководителя администрации президента

Бывший руководитель администрации президента, занимающий сейчас пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Сергей Иванов третий год подряд возглавит совет директоров «Ростелекома». Директива о его избрании направлена госоператору, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом, и подтверждает собеседник «Ведомостей» в «Ростелекоме». Правительственная директива предназначается членам совета директоров «Ростелекома», представляющим в нем интересы государства. В совете госоператора у них большинство мест.

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