Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Сергей Иванов остался на связи
Сергей Иванов останется председателем совета директоров «Ростелекома»
Несмотря на уход с поста руководителя администрации президента
- Кирилл Седов
- / Ведомости
Сергей Иванов курирует отрасль связи в разных должностях с 2011 г.
Владимир Смирнов / ТАСС
Бывший руководитель администрации президента, занимающий сейчас пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Сергей Иванов третий год подряд возглавит совет директоров «Ростелекома». Директива о его избрании направлена госоператору, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом, и подтверждает собеседник «Ведомостей» в «Ростелекоме». Правительственная директива предназначается членам совета директоров «Ростелекома», представляющим в нем интересы государства. В совете госоператора у них большинство мест.
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