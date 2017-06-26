Смартфоны разогревают российский рынок фиксированного интернета

Рост трафика действительно связан с увеличением видеоконтента, а также подключением к домашнему WiFi многочисленных мобильных устройств Н. Рыхлик / Ведомости

В I квартале 2017 г. трафик фиксированного интернета в России по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. вырос более чем на 21% до 8,49 млрд Гб. Это следует из материалов Минкомсвязи. База пользователей фиксированного широкополосного доступа (ШПД) при этом выросла примерно на 5% до 28,4 млн.

Фиксированный интернет-трафик в России растет медленнее мобильного: в I квартале 2017 г. по сравнению с I кварталом 2016 г. было передано на 85% больше данных. Но мобильный трафик пока значительно меньше: в январе - марте он составил 1,36 млрд Гб.

Расчеты Минкомсвязи в целом соответствуют истине, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. То, что трафик в ШПД-сетях растет быстрее, чем количество абонентов, связано с ростом спроса на «тяжелый» контент, в первую очередь видео, отмечает он. На компьютерах и smart-телевизорах пользователи все чаще смотрят видео на YouTube, фильмы и сериалы из онлайн-кинотеатров и др., объясняет он. При этом растет спрос на видео высокой четкости (HD), что тоже повышает потребление трафика, утверждает Анкилов. При этом трафик потребляют не только компьютеры и smart-ТВ: видео и другой контент перетекают на мобильные устройства, которые подключаются к домашнему WiFi, объясняет Анкилов. По его расчетам, сейчас на российскую квартиру в среднем приходится три подключенных к ШПД устройству.

По словам Анкилова, темпы прироста абонентской базы невысоки — рынок ШПД в крупных городах очень насыщен, его проникновение составляет 75%, а по России в целом – 56%, говорит он.

Сейчас фиксированные сети российских операторов выдерживают рост нагрузки, отмечает Анкилов. Но по мере роста трафика рано или поздно они столкнутся с необходимостью их модернизации, предупреждает он. Инвестиции будут сильно варьироваться от города к городу и от региона к региону: узкие места будут давать знать о себе в процессе эксплуатации, считает Анкилов.

Рост трафика действительно связан с увеличением потребления видеоконтента, а также с подключением к домашнему WiFi многочисленных мобильных устройств, согласен гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. При этом нагрузка на сети растет за счет многопользовательских игр, развития надомного бизнеса (например, растет число репетиторов, дающих уроки по Skype), рассказывает он. По его словам, к росту доходов провайдеров ШПД это не ведет – из-за высокой конкуренции тарифы пока стабильны. Но так не может продолжаться вечно – из-за роста трафика приходится модернизировать как абонентское, так и сетевое оборудование, говорит Мирзабеков. Он не исключает заметного роста тарифов на ШПД в России осенью 2017 г.

В начале 2017 г. о планах модернизации своей оптической сети GPON объявила МГТС. До 2020 г. ее пропускная способность увеличится в 10 раз, а потратить на это оператор планирует до 10 млрд руб. Недавно построенную сеть надо модернизировать из-за быстрого роста нагрузки, связанного с растущим интересом к онлайн-видеосервисам, онлайн-играм, увеличением времени, которое пользователи проводят в социальных сетях, говорил тогда директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС Дмитрий Кулаковский.