Виртуальные покупки в соцсетях освобождены от НДС А. Гордеев / Ведомости

Федеральная налоговая службы (ФНС) с 1 января 2017 г. не будет взимать НДС с доходов, полученных от продажи виртуальных предметов в социальных сетях, сообщила Mail.ru Group на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE). Компания ссылается на официальное подтверждение ФНС.

Речь идет о доходах, полученных при продаже виртуальных предметов и сервисов в соцсетях, включая игры в соцсетях, уточнил представитель группы. Эта категория платежей в отчетности Mail.ru Group обозначена как IVAS (пользовательские платежи). Эти платежи приносят группе чуть более трети выручки, остальное компания зарабатывает на рекламе и многопользовательских играх. Последнее время выручка от IVAS у Mail.ru Group падала, компания объясняла это снижением покупательской активности и проблемами с монетизацией из-за активного перехода пользователей на мобильные устройства.

Соответственно, уже в отчете за II этого года Mail.ru Group обновит свой прогноз по выручке от пользовательских платежей (IVAS) в связи с освобождением «значительной части выручки» от уплаты НДС в этом сегменте. Почему речь идет о «значительной» части, а не о всей выручке представитель группы объяснить не смог.

Это уже вторая за последнее время льгота, которую получают разработчики игр и онлайн-сервисов. Так в конце прошлого года та же Mail.ru Group сообщала, что больше не будет платить НДС с онлайн-игр (пр продаже на территории России). Речь идет о многопользовательских онлайн-играх (MMO-игры), уточнил представитель группы, формальное подтверждение этой льготы компания получила в январе 2017 г. Тогда Mail.ru Group прогнозировала, что благодаря этой льготе получит дополнительно около 1 млрд руб выручки в 2017 г.

НДС, ФНС и игры

Еще недавно налоговые органы отказывались пойти навстречу разработчикам онлайн-игр и сервисов. ФНС даже судилась на эту тему с игровым подразделением Mail.ru – ООО «Мэйл.ру геймз».

Суть конфликта была такова. «Мэйл.ру геймз» в 2013 г. пыталась воспользоваться льготой по выплате НДС, которую с 2008 г. предусматривает Налоговый кодекс: он освобождает от НДС компании, которые продают программное обеспечение и базы данных, а также права на их использование на основании лицензионного договора.

«Мэйл.ру геймз» хотела вернуть НДС, который был начислен в том числе за платежи пользователей внутри онлайн-игр. «Мэйл.ру геймз» пыталась доказать, что игровые предметы или преимущества – расширенная версия игры: пользователи получают доступ к этим возможностям за отдельную плату. Но при этом сама игра распространяется бесплатно.

Налоговики не согласились с такой трактовкой. Они сочли, что раз игра бесплатная, то ее распространение не является продажей софта, а значит не попадает под налоговую льготу. ФНС трактовала продажу виртуальных предметов и сервисов как услугу, а услуги, по закону, облагаются НДС.