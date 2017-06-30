МТС сбережет для «Системы» 16 млрд рублей

Они будут заморожены на счетах оператора вплоть до разрешения спора с «Роснефтью»

Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Дивиденды до освобождения

Деньги, которые будут выплачиваться на арестованные акции, будут лежать на отдельном счете, МТС никак не будет их использовать Максим Стулов / Ведомости

Вчера годовое собрание МТС утвердило сумму дивидендов за 2016 г.: 31,171 млрд руб., или по 15,6 руб. на одну акцию (31,2 руб. на одну ADR). Эту сумму оператор должен выплатить акционерам до 14 августа. Кроме того, позже МТС планирует направить на выплату промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2017 г. около 20 млрд руб., заявил акционерам вице-президент по финансовым инвестициям оператора Алексей Корня (цитата по «Интерфаксу»).