Но ведомство настаивает на том, что закон должен вступить в силу в следующем году, как и планировалось

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Минкомсвязи согласно отсрочить только отдельные части закона Яровой М. Стулов / Ведомости

Перенос закона Яровой нецелесообразен, но нужен план по его постепенному внедрению, сообщил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров (на него ссылается «Интерфакс»). По словам Никифорова, его ведомство направило отзыв на законопроект о переносе закона. В нем говорится, что Минкомсвязи поддерживает прежнюю дату вступления закона в силу – 1 июля 2018 г., но предлагает предоставить правительству дополнительные полномочия по утверждению детального плана, как все-таки эта норма будет внедряться.