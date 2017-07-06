Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: Яровую поделят на части
Минкомсвязи согласно отсрочить только отдельные части закона Яровой
Но ведомство настаивает на том, что закон должен вступить в силу в следующем году, как и планировалось
- Кирилл Седов
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Минкомсвязи согласно отсрочить только отдельные части закона Яровой
М. Стулов / Ведомости
Перенос закона Яровой нецелесообразен, но нужен план по его постепенному внедрению, сообщил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров (на него ссылается «Интерфакс»). По словам Никифорова, его ведомство направило отзыв на законопроект о переносе закона. В нем говорится, что Минкомсвязи поддерживает прежнюю дату вступления закона в силу – 1 июля 2018 г., но предлагает предоставить правительству дополнительные полномочия по утверждению детального плана, как все-таки эта норма будет внедряться.
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