Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: Гигабайт каждому

На одного абонента в России приходится больше гигабайта мобильного трафика

Если потребление интернета продолжает расти, то цены и выручка операторов – нет

В 2016 г. на каждого сотового абонента в России приходилось примерно 1,13 Гб мобильного трафика в месяц – на 46% больше, чем за год до этого. Такие расчеты «Ведомости» сделали, использовав материалы Минкомсвязи и AC&M Consulting.

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