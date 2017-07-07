На одного абонента в России приходится больше гигабайта мобильного трафика

Если потребление интернета продолжает расти, то цены и выручка операторов – нет

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Популярность мобильного интернета растет вместе с популярностью стриминговых сервисов Екатерина Ширинкина / для Ведомостей

В 2016 г. на каждого сотового абонента в России приходилось примерно 1,13 Гб мобильного трафика в месяц – на 46% больше, чем за год до этого. Такие расчеты «Ведомости» сделали, использовав материалы Минкомсвязи и AC&M Consulting.