Телекоммуникации

Абоненты МТС смогут бесплатно пользоваться соцсетями и мессенджерами

Это предложение может стать альтернативой совместному проекту «Мегафона» и «В контакте»

Мобильный оператор МТС запускает опцию «ВСети». Абоненты, подключившие ее, смогут бесплатно заходить в соцсети – «В контакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, также оператор не будет учитывать трафик от использования WhatsApp, Viber, Skype, Snapchat, FB Messenger, «Там Там» и МТС Connect. Кроме того, трафик из тарифного пакета не будет расходоваться при просмотре онлайн-трансляций через приложение ОК Live и на сайте Twitch (специализируется на трансляциях компьютерных игр).

Опция доступна во всех регионах России, кроме Чукотского АО и Норильска. Опыт оператора по запуску подобных акций показывает, что пользователь перестает ограничивать себя в использовании мобильного интернета за пределами соцсетей, рассказывает представитель МТС Дмитрий Солодовников. Таким образом, МТС стимулирует потребление услуги, в перспективе это обеспечивает ему более высокий средний счет, заключает он.

Пока срок действия опции не определен.

В июне «В контакте» и «Мегафон» объявили о скором запуске оператора VK Mobile, который не ограничивает трафик пользователей на весь контент социальной сети.

Опция от МТС дает неограниченный трафик на прослушивание аудиозаписей и просмотр видеоконтента, загруженных исключительно на ресурсе соцсети. Встроенный контент со сторонних интернет-платформ, например, YouTube, RuTube, Vimeo, уже будет расходовать трафик из основного пакета абонентов.

МТС решила ввести эту опцию именно сейчас, основываясь исключительно на спросе абонентов, с запуском VK Mobile это никак не связано, добавил Солодовников.

Безлимитный доступ обеспечит лояльность абонентов, привлечет новых и позволит удержать старых, считает Константин Анкилов, аналитик «ТМТ Консалтинг».

Подобную опцию с безлимитными соцсетями и мессенджерами используют и другие мобильные операторы. У Tele2 и «Мегафона» она включена в отдельный тарифный план. Как отдельная опция безлимит на соцсети существовал и для абонентов «Вымпелкома». Однако она была доступна всего месяц – апрель 2017 г.

«Как правило, у абонентов всегда есть две соцсети и два мессенджера, которыми они пользуются чаще всего. На этом и делают упор операторы, включая в опции самые востребованные «В контакте», Facebook и WhatsApp. Так они привлекают новых пользователей, которые в основном используют именно эти соцсети и мессенджеры», – поделился генеральный директор информационного агенства TelecomDaily Денис Кусков.

Самым востребованным мессенджером в России, по данным Mediascope, является WhatsApp, на втором месте– Viber. Среди соцсетей лидирует «В контакте», где сейчас зарегистрировано более 44 млн пользователей.

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