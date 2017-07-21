Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданство

Демьян Кудрявцев Евгений Разумный / Ведомости

Член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев сегодня подтвердил, что ему аннулировали российское гражданство. «Аннулировали ранее выданное гражданство», - заявил Кудрявцев. От дальнейших комментариев он отказался.

В феврале 2017 г. Мосгорсуд сообщил, что установил, что Демьян Кудрявцев предоставил ложные сведения при подаче заявления о приеме в российское гражданство. В августе 2016 г. в Мосгорсуд с заявлением на Кудрявцева «об установлении факта сообщения Кудрявцевым заведомо ложных сведений при подаче заявления о приеме в гражданство» обратилась ФМС. Решение Мосгорсуда было оставлено без изменения Верховным судом России, отклонившим жалобу Кудрявцева. Кудрявцев тогда подтвердил информацию об этом судебном разбирательстве «Новой газете», уточнив, что ФМС объявила ложными данными нехватку информации в анкете. «С моей точки зрения, никаких ложных фактов я не указывал», - отмечал Кудрявцев.

РБК со ссылкой на МВД России сообщил, что Кудрявцев сдал российский паспорт еще в марте 2017 г. По информации источника издания, близкого к бизнесмену, срок пребывания Кудрявцева в России на основании безвизового соглашения с Израилем истекает, и он скоро должен будет покинуть страну.

Демьян Кудрявцев - член совета директоров «Ведомостей». С 13 мая 2016 г. единственным акционером АО «Бизнес ньюс медиа» (издает «Ведомости») является АО «Аркан инвестмент», единственный акционер которого - гражданка России, жена Демьяна Кудрявцева Яна Мозель-Кудрявцева. В 2014 г. Госдума приняла закон, вынуждающий иностранцев продавать свои доли в российских СМИ – им запрещено владеть более чем 20% в российских изданиях.

У Кудрявцева было гражданство Израиля, рассказывал он в 2015 г. телеканалу «Дождь». Знакомый Кудрявцева тогда же говорил «Ведомостям», что он от этого гражданства отказался. Однако у Израиля нет формы, которая подтверждает этот отказ, а заявление об отказе не принимал Роскомнадзор.