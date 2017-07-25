Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Softline поглощает Insight
IT-компания Softline приобретает российское подразделение компании Insight
Это один из крупнейших партнеров Microsoft в мире
- Екатерина Смирнова
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В России у Insight было 250 корпоративных заказчиков в enterprise-сегменте и среди российских представительств транснациональных корпораций, говорит Габелко
Евгений Разумный / Ведомости
Компания Softline купила российское подразделение одного из крупнейших партнеров Microsoft в мире – компании Insight. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний.
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