Импортеры электроники попросили премьера не подписывать поправки об авторском сборе

Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Часы просят не трогать

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Часы просят не трогать Евгений Разумный / Ведомости

Об этом говорится в письме, которое представители ассоциации производителей электроники РАТЭК направили Медведеву в понедельник. «Ведомости» ознакомились с его содержанием. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сказала «Ведомостям», что в правительстве письмо пока не получали.