Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Полицию отстраняют от сим-карт
Полиции не хватает полномочий и ресурсов для борьбы с нелегальной торговлей сим-картами
К такому выводу пришло правительство, рассматривающее поправки, направленные на борьбу с нелегальной продажей контрактов
- Валерий Кодачигов,
- Ольга Чуракова
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Операторы уверяют, что большая часть их сим-карт продается легально
Андрей Гордеев / Ведомости
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за нелегальную продажу сим-карт, нуждаются в доработке. Это следует из проекта отзыва правительства на них, с которым ознакомились «Ведомости». Подлинность документа подтвердили источники в аппарате правительства и Госдуме.
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