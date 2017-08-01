Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Полицию отстраняют от сим-карт

Полиции не хватает полномочий и ресурсов для борьбы с нелегальной торговлей сим-картами

К такому выводу пришло правительство, рассматривающее поправки, направленные на борьбу с нелегальной продажей контрактов

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за нелегальную продажу сим-карт, нуждаются в доработке. Это следует из проекта отзыва правительства на них, с которым ознакомились «Ведомости». Подлинность документа подтвердили источники в аппарате правительства и Госдуме.

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