Полиции не хватает полномочий и ресурсов для борьбы с нелегальной торговлей сим-картами

Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Полицию отстраняют от сим-карт

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Операторы уверяют, что большая часть их сим-карт продается легально Андрей Гордеев / Ведомости

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за нелегальную продажу сим-карт, нуждаются в доработке. Это следует из проекта отзыва правительства на них, с которым ознакомились «Ведомости». Подлинность документа подтвердили источники в аппарате правительства и Госдуме.