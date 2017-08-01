Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Борьба за жизнь без роуминга

ФАС возбудила дело в отношении большой четверки операторов из-за национального роуминга

«Ведомости» объясняют, чего антимонопольное ведомство требует от сотовых компаний и как это повлияет на абонентов