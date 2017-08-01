Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Борьба за жизнь без роуминга

ФАС возбудила дело в отношении большой четверки операторов из-за национального роуминга

«Ведомости» объясняют, чего антимонопольное ведомство требует от сотовых компаний и как это повлияет на абонентов

О том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении всей большой четверки российских операторов за монопольно высокие цены на услуги национального роуминга, ее представители сообщили в понедельник. В середине июля ФАС пригрозила таким же разбирательством из-за внутрисетевого роуминга.

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