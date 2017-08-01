Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Борьба за жизнь без роуминга
ФАС возбудила дело в отношении большой четверки операторов из-за национального роуминга
«Ведомости» объясняют, чего антимонопольное ведомство требует от сотовых компаний и как это повлияет на абонентов
- Кирилл Седов
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Приезжая в другой регион России и автоматически подключаясь к сети того же оператора, абонент попадает во внутрисетевой роуминг
Е. Ширинкина / Для Ведомостей
О том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении всей большой четверки российских операторов за монопольно высокие цены на услуги национального роуминга, ее представители сообщили в понедельник. В середине июля ФАС пригрозила таким же разбирательством из-за внутрисетевого роуминга.
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