Сбербанк назвал тарифы своего сотового оператора

Сбербанк предлагает абонентам «Поговорим» в общей сложности 32 различных варианта тарифов М. Стулов / Ведомости

Сбербанк представил тарифы своего виртуального мобильного оператора «Поговорим», работающего на сетях Tele2. С 1 августа sim-карты оператора под этим брендом можно купить в Санкт-Петербурге, где проходит пилотный проект банка, сообщил сегодня глава Северо-Западного Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо. Sim-карты продаются в 11 отделениях банка.

Виртуальный сотовый оператор (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) использует частоты, иногда номера и технологическую инфраструктуру оператора-партнера. О намерении Сбербанка создать виртуального оператора мобильной связи стало известно в апреле прошлого года. В октябре прошлого года «внучка» Сбербанка «СБ-телеком» и «Т2 РТК холдинг» (Tele2) заключили соглашение о создании оператора. Сбербанк не раскрывает целевых показателей оператора – представитель банка предложил дождаться окончания пилотного проекта. Срок он также не назвал.

При подключении Сбербанк предлагает всем абонентам базовый тариф с бесплатным пакетом трафика на 500 Мб, 50 минут разговоров на номера домашнего региона, SMS по 1,5 руб. на номера домашнего региона и по 2,5 руб. на номера России. Кроме него Сбербанк предлагает абонентам «Поговорим» в общей сложности 32 различных варианта тарифов: абонент может выбрать нужный ему объем трафика (3, 6, 9 и 15 гигабайт), количество включенных в пакет минут (150, 300, 600 и 1500). Также абоненту предстоит выбрать, нужны ли ему SMS. Вариантов два - либо не нужны, либо их будет 3000. Самый дешевый из предложенных Сбербанком тарифов стоит 200 руб. в месяц и включает 150 минут голосовой связи, 3 Гб интернет-трафика. В самом дорогом (1000 руб. в месяц) - 1500 минут разговоров, 15 Гб интернета и 3000 SMS. Входящие и исходящие вызовы по России в роуминге тарифицируются по 5 руб. за минуту разговора.

Кому это нужно?

Тарифы гибкие - по сути предлагается конструктор, который охватывает большинство целевых групп с самыми разными требованиями к объему трафика, рассуждает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. При этом у конкурентов за эти же деньги в основном можно купить столько же или больше трафика, указывает он. Цены на 15-20% ниже тарифов «большой тройки» операторов, не соглашается гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его мнению, основной интерес представляет базовый бесплатный тариф, который поможет набору абонентской базы.

Кроме того, «Поговорим» предлагает кэшбэк за покупки с телефона и возможность оплаты услуг связи баллами бонусной программы «Спасибо». Именно кэшбэк Анкилов называет самой интересной особенностью оператора: кэшбэк способен обеспечить серьезный дисконт, но его условия пока неизвестны. Кусков соглашается с важностью подобных дополнительных опций: у основного банка страны масса партнеров, которые могли бы вознаграждать абонентов за различные траты.

По подсчетам «ТМТ консалтинга», к середине 2017 г. в России было более 5 млн абонентов MVNO-операторов, из которых около 4 млн приходится на «дочку» «Мегафона» «Скартел» (бренд Yota). На втором месте MVNO «Ростелекома» на сетях Tele2 с 500 000 абонентов. У Сбербанка же более 110 млн клиентов, указывает Кусков. Да, среди них множество пенсионеров, а конкуренция на рынке высока и далеко не каждый клиент Сбербанка пойдет покупать новую карту (а тем более делать её первой) – но даже в этом случае у Сбербанка есть все шансы стать лидером на рынке MVNO, а в течение двух-трех лет он способен набрать более 3 млн абонентов.

Рынок давно стагнирует, и новых абонентов у операторов почти нет, а Сбербанк в силу своего бренда и масштаба сможет привлечь много абонентов (что доказывает успех «Ростелекома»), рассказывает представитель Tele2 Константин Прокшин. При этом Tele2 будет получать выручку от этого проекта, который Прокшин называет взаимовыгодным. В России много пилотов по MVNO, но деятельности операторов они не мешают, говорит собеседник «Ведомостей» в одном из операторов «большой тройки».

Это не единственный виртуальный оператор, запущенный российскими банками. Вчера стало известно о намерении банка «Открытие» запустить собственного оператора во второй половине 2017 г. на сетях «Вымпелкома». Часть услуг для клиентов банка, которые приобретут тариф, будет бесплатной, обещает «Открытие». А в апреле этого года собственного оператора на сетях Tele2 анонсировал «Тинькофф банк». Выйти на рынок он может в конце2017 г.-начале 2018 г.

Представители МТС и «Вымпелкома» отказались от комментариев. Представитель «Мегафона» не ответил «Ведомостям».