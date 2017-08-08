Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Вторая попытка «Ростеха»
«Ростех» повторно подал заявку на регистрацию своей системы в реестре отечественного софта
В предыдущий раз компания не смогла доказать свое российское происхождение
- Екатерина Смирнова,
- Павел Кантышев
- / Ведомости
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«Ростех» надеется, что дополнительных документов хватит для включения «Оси» в реестр
Андрей Гордеев / Ведомости
Дочерняя компания «Ростеха» – Национальный центр информатизации (НЦИ) подал повторную заявку на включение операционной системы «Ось» в реестр отечественного программного обеспечения, сообщил представитель НЦИ. «Ведомости» также обнаружили заявку на сайте реестра отечественного софта – она датирована 4 августа.
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