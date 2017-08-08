ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Вторая попытка «Ростеха»

«Ростех» повторно подал заявку на регистрацию своей системы в реестре отечественного софта

В предыдущий раз компания не смогла доказать свое российское происхождение

Дочерняя компания «Ростеха» – Национальный центр информатизации (НЦИ) подал повторную заявку на включение операционной системы «Ось» в реестр отечественного программного обеспечения, сообщил представитель НЦИ. «Ведомости» также обнаружили заявку на сайте реестра отечественного софта – она датирована 4 августа.

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