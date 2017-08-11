Российскому истребителю пятого поколения дали официальное имя

Серийный ПАК-ФА будет называться Су-57 Максим Стулов / Ведомости

Главком ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев впервые официально обнародовал название российского истребителя пятого поколения, созданного по программе ПАК-ФА – он получит индекс Су-57. Ранее этот авиационный комплекс, проходящий испытания, был известен под предсерийным индексом Т-50.

«Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 – теперь мы будем его величать именно так», – сказал Бондарев в интервью телеканалу «Звезда», анонс которого опубликован сегодня на сайте канала.

В практике ОКБ Сухого боевые машины получают нечетные номера, четные номера зарезервированы для спортивных (Су-26) и гражданских машин. Самый известный и массовый истребитель ОКБ - Су-27. Индексы Су-37 и Су-47 уже заняты - это соответственно малосерийная и опытная машины. «Пятерка» в имени истребителя, очевидно, означает пятое поколение.

Су-57 — российский малозаметный истребитель пятого поколения, впервые поднялся в воздух в январе 2010 г. На авиасалоне МАКС-2017 руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что первый этап испытаний самолета завершен, а его серийные поставки начнутся в 2019 г. Установочная партия истребителей - 12 машин. В июле появились известия о взлете одиннадцатой предсерийной машины - Т-50-11.