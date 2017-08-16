«Транснефть» постепенно заменяет софт от немецкой SAP на продукты российского производителя

Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: «Транснефть» переходит на отечественное

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«Транснефть» – не единственный крупный клиент «Галактики» Евгений Егоров / Ведомости

В 2016 г. корпорация «Транснефть» сравнила установленный у нее софт по управлению предприятием от немецкой SAP с российскими продуктами компании «Галактика» и решила пересмотреть свою IT-стратегию. Компания будет использовать программное обеспечение отечественного поставщика, говорится в годовом отчете «Транснефти».