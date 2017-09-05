«Вымпелком» не торопится расставаться с абонентами

Оператор будет разрывать контракт с неактивными абонентами на два месяца позже в надежде на их возвращение

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Таким образом «Вымпелком» решил продлить срок сохранения номеров своим клиентам Андрей Гордеев / Ведомости

С 12 сентября «Вымпелком» увеличит срок расторжения контракта с абонентом после обнуления баланса – с нынешних 180 до 240 дней. Об этом говорится в материалах оператора. Такой механизм есть у всех операторов: он позволяет отправить неиспользуемый абонентский номер обратно в продажу. Операторы начинают взимать с неактивных абонентов абонентскую плату. После обнуления баланса операторы расторгают договор с абонентом по истечении определенного срока, если абонент так и не стал активен.