Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Шестая часть башен

Россия на 6-м месте по количеству сотовых вышек в мире

Большая их часть принадлежит сотовым операторам – продать их на сторону крайне проблематично

К началу второго полугодия 2017 г. в России насчитывалось 68 000 сотовых вышек, посчитал «AC&M консалтинг». Таким образом, Россия по их количеству находится на 6-м месте в мире, между Индонезией и Бразилией, говорит управляющий партнер «AC&M консалтинга» Михаил Алексеев. По подсчетам международного исследовательского агентства Tower Exchange, первое место у Китая – около 1,7 млн башен, на втором Индия – 400 000.

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