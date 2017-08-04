Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: «Вымпелком» собрал урожай

Повышение цен на сотовую связь принесло первые плоды операторам

Выручка «Вымпелкома» от услуг мобильной связи выросла впервые за четыре года

Во II квартале 2017 г. выручка «Вымпелкома» от услуг мобильной связи выросла на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 55,7 млрд руб., следует из отчетности его материнской компании Veon. Последний раз выручка «Вымпелкома» от мобильных услуг росла ровно четыре года назад – во II квартале 2013 г., и тоже на 3,6%. С тех пор этот показатель либо падал, либо показывал незначительный рост (не более 1%).

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