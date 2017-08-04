Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: «Вымпелком» собрал урожай
Повышение цен на сотовую связь принесло первые плоды операторам
Выручка «Вымпелкома» от услуг мобильной связи выросла впервые за четыре года
- Кирилл Седов
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Все операторы стремятся повышать стоимость услуг, но делают это не напрямую, а предлагая что-то абоненту дополнительно
Е. Разумный / Ведомости
Во II квартале 2017 г. выручка «Вымпелкома» от услуг мобильной связи выросла на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 55,7 млрд руб., следует из отчетности его материнской компании Veon. Последний раз выручка «Вымпелкома» от мобильных услуг росла ровно четыре года назад – во II квартале 2013 г., и тоже на 3,6%. С тех пор этот показатель либо падал, либо показывал незначительный рост (не более 1%).
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