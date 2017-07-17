«Мегафон» вслед за «Вымпелкомом» повышает цены на архивных тарифах

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До сих пор операторы не повышали цены на старых тарифах, а предпочитали переводить абонентов на новые Евгений Разумный / Ведомости

«Мегафон» с 24 июля повысит цены для абонентов ряда архивных тарифов в Центральном регионе, следует из сообщения оператора. Вместе с тем оператор увеличит размер пакетов мобильного интернета. Например, абонентская плата на втором по стоимости пакетном тарифе в Нижнем Новгороде увеличится на 10% до 549 руб., а трафик вырастет с 8 до 9 Гб, следует из материалов оператора.