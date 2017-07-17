Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Старые новые тарифы

«Мегафон» вслед за «Вымпелкомом» повышает цены на архивных тарифах

Попытки операторов быстро нарастить выручку за счет повышения цен привлекли внимание ФАС

«Мегафон» с 24 июля повысит цены для абонентов ряда архивных тарифов в Центральном регионе, следует из сообщения оператора. Вместе с тем оператор увеличит размер пакетов мобильного интернета. Например, абонентская плата на втором по стоимости пакетном тарифе в Нижнем Новгороде увеличится на 10% до 549 руб., а трафик вырастет с 8 до 9 Гб, следует из материалов оператора.

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