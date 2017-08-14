Чистая прибыль «Вымпелкома» по РСБУ снизилась за первое полугодие на 27%

Чистая прибыль ПАО «Вымпелком» по РСБУ за первое полугодие 2017 г. составила 10,6 млрд руб. против 14,6 млрд руб. годом ранее, говорится в материалах компании.

Выручка компании выросла до 132,5 млрд руб. против 131,9 млрд руб. в первом полугодии 2016 г.

Ранее Veon (владеет 100% российского «Вымпелкома») сообщил, что выручка компании от деятельности в России составила 132,9 млрд руб. по МСФО (рост на 0,4% по сравнению с первым полугодием 2016 г.). Прибыль по МСФО компания не раскрывала.

Холдинг Veon контролируют LetterOne (управляет активами «Альфа-групп», владеет 47,9% Veon), Telenor (19,7%) и The Stichting (8,3%). В свободном обращении - 24,1% акций.

Veon Ltd. владеет активами в России («Вымпелком» предоставляет услуги под брендом «Билайн»), на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш.