«Ростелеком» вернулся к идее покупки «Акадо» через семь лет после отмены сделки

Статья опубликована в № 4401 от 06.09.2017 под заголовком: «Ростелеком» приценивается к «Акадо»

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Впервые «Ростелеком» задумал купить «Акадо» в 2010 г. – компанию он тогда оценил в $1,2 млрд. Евгений Разумный / Ведомости

О том, что «Ростелеком» ведет предпродажный аудит «Акадо», «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с менеджментом «Реновы» Виктора Вексельберга (ей принадлежит 100% акций «Акадо»). Обязывающих документов, касающихся возможной сделки, пока не подписано, уточнил он. Переговоры о покупке «Акадо» действительно идут, подтвердил близкий к «Ростелекому» источник. Рассматриваются разные схемы покупки актива – например, «Ростелеком» может оплатить его квазиказначейскими акциями, находящимися на балансе его «дочки» «Мобител», утверждает он.

В августе 2017 г. разрешение на покупку петербургских и екатеринбургских активов «Акадо» антимонопольная служба дала «Эр-телеком холдингу». «Ростелеком» оценивает весь бизнес «Акадо», включая региональный, подчеркивает человек, знакомый с менеджментом «Реновы».

По словам одного из собеседников «Ведомостей», в ходе предыдущих раундов переговоров о продаже «Акадо» «Ренова» оценивала свой актив в 32 млрд руб. без учета долга, или $519 млн. Как показывает опыт сделок на рынке проводного интернета, «Акадо» можно оценить примерно в три годовые выручки, или в 6–7 EBITDA без учета долга – т. е. в сумму примерно 25–34 млрд руб., рассуждает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков.

Рыночная стоимость 15,09% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций «Ростелекома», принадлежащих «Мобителу», – около 28,8 млрд руб.

Впервые «Ростелеком» задумал купить «Акадо» в 2010 г. – компанию он тогда оценил в $1,2 млрд. Планам оператора помешал гендиректор материнского холдинга «Связьинвеста» Евгений Юрченко – он счел цену завышенной и поспособствовал прекращению переговоров. Переговоры неоднократно возобновлялись, но договориться так и не удалось, рассказывали «Ведомостям» источники, близкие к их сторонам.

В июле 2013 г. разрешение на покупку «Акадо» от антимонопольной службы получил «Эр-телеком холдинг». Без учета долга (около $370 млн) «Акадо» оценивалась тогда в $650–700 млн, говорили «Ведомостям» знакомые акционеров «Акадо», но и эта сделка не состоялась.

Хотя «Акадо» так и не стала полноценным федеральным оператором, ее московский бизнес стабилен и выглядит достаточно привлекательно, считает Мирзабеков. У компании большая разветвленная сеть в Москве, большая база корпоративных клиентов, и, кроме того, провайдер – один из крупнейших подрядчиков правительства Москвы. Его потенциальный покупатель получит большой портфель муниципальных контрактов, обращает внимание Мирзабеков. «Акадо» – второй по количеству абонентов платного ТВ провайдер в Москве, при том что «Ростелеком» – первый, говорит Мирзабеков. По его словам, поглощение «Акадо» сделало бы «Ростелеком» абсолютным лидером в этом сегменте московского рынка.

Представитель «Акадо» рекомендовал обратиться за комментариями в «Ренову». Представители «Реновы», «Ростелекома» и «Эр-телекома» комментировать переговоры не стали.