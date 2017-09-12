Чеченское сообщество «Карфаген» во «В контакте» заблокировано за экстремизм

Своей целью сообщество ставит борьбу за нравственность и «очищение вайнахского народа» Е. Разумный / Ведомости

Сообщество «Карфаген» в социальной сети «В контакте» было заблокировано во вторник по требованию Роскомнадзора, сообщил «Ведомостям» представитель сети. На странице сообщества указано, что оно находится в реестре запрещенных ресурсов. Представитель Роскомнадзора уточнил, что Роскомнадзор внес сообщество в реестр по требованию Генеральной прокуратуры, которая нашла в «Карфагене» экстремистские материалы.

Сообщество «Карфаген» создано в феврале этого года. Своей целью сообщество ставит борьбу за нравственность и «очищение вайнахского народа». В июле об этой «полиции нравственности» рассказала «Открытая Россия».

Администраторы публиковали в «Карфагене» обнаруженные в социальных сетях «безнравственные», по их мнению, фотографии чеченских девушек – без платка, с открытой шеей или руками. На фотографиях участники «Карфагена» сами закрашивают открытые части тела девушек, но при этом оставляют их имена и ссылки на страницы в соцсетях. Часто в постах есть адреса, где живут девушки, и призывы к родным разобраться с их поведением. Это закрытая группа, в которой могут состоять только чеченцы, писать комментарии девушкам в ней запрещено. Meduza пишет, что в группе состояло 55 000 человек.

Одна из девушек, которая подверглась травле после публикации ее фотографий в данном паблике, Луиза Дудуркаева, уехала из Чечни и получила убежище в Норвегии. Однако по пути в Норвегию девушку задержал отец в Минске и отвез обратно в Чечню. Администраторы «Карфагена» сообщили Meduza, что выступают против русификации чеченского народа, в защиту мусульман и против мировоззрения «тупых кафиров» (неверных). Также они заявили, что готовы аплодировать родным, которые убивают девушек в Чечне за «серьезные проступки».

Сообщество собиралось развернуть свою деятельность также в соседнем Дагестане, его «филиал» уже есть в Ингушетии. Более того, подобное движение существует и в Татарстане, отмечает Meduza. Паблик «ТТМ» публикует фотографии девушек из Татарстана, которые встречаются с молодыми людьми из других регионов.