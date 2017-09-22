Экс-управделами «Роснефти» Томас Хендель стал акционером российского конкурента Microsoft

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Прежде Томас Хендель возглавлял Российско-немецкое энергетическое агентство CAROLINE SEIDEL / EPA / Воток фото

У российского разработчика офисного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) появился еще один миноритарный акционер. По данным ЕГРЮЛ, 1,6% компании приобрел Томас Хендель. С 2012 г. по 2016 г. он занимал пост вице-президента «Роснефти», а прежде Хендель возглавлял Российско-немецкое энергетическое агентство (РНЭА), сообщил представитель НОТ. Томас Хендель подтвердил «Ведомостям» сделку.

Долю в компании Хенделю продал контролирующий акционер НОТ Андрей Чеглаков (владеет 52,3% компании), сообщил «Ведомостям» сам Чеглаков. Сумму сделки партнеры не раскрывают. Чеглаков уточнил «Ведомостям», что давно знаком с Хенделем, еще со времен РНЭА.

На сайте «Роснефти» Хендель назывался управляющим делами «НК Роснефть». В частности, по данным СПАРК, Хендель возглавлял «РН-Аэрокрафт» - структуру «Роснефти», отвечавшую за авиаперевозки. Также он ведал хозяйственными вопросами и был советником главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. В мае 2015 г. Forbes со ссылкой на собственные источники сообщал, что в зоне ответственности Хенделя находилось «приготовление колбасных изделий из охотничьих трофеев Сечина». Хендель тогда отказался отвечать на вопросы издания. Собеседник «Ведомостей», близкий к «Роснефти», подтверждает, что формально этот цех относился к ведению Хенделя, но де-факто этот проект курировал лично Сечин. Хендель не ответил на вопрос «Ведомостей» об этом производстве.

Свою инвестицию Хендель объясняет тем, что речь идет о стратегически важном продукте и он верит в успех этой компании. В развитии бизнеса НОТ он участвовать не планирует, поскольку у компании опытный менеджмент, способный справиться без него, сказал Хендель.

Чеглаков - бывший вице-президент «Ростелекома». В истории компании был еще один акционер с такой должностью - Алексей Басов, но свой пакет он продал.

Чеглаков приобрел 40% НОТ в 2015 г. и постепенно наращивал долю. Тогда он говорил, что намерен привлечь на развитие бизнеса 3 млрд руб. из разных источников.

Компания разрабатывает пакет «Мой офис», который представляет собой платформу совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, а также набор офисных сервисов: редакторы текстовых документов, электронных таблиц, презентаций и почтовый сервис. Основные надежды НОТ связаны с государственным курсом на IT-импортозамещение, идея которого сформулирована в так называемом реестре отечественного софта. Его список ограничивает свободные закупки ПО госорганами и некоторые госкомпаниями.

Уже появились госорганы, которые удовлетворяет программное обеспечение из реестра отечественного софта. Например, в середине августа этого года стало известно, что московская мэрия откажется от почтового сервиса Microsoft и установит российский продукт «Мойофис почта» производства тех же «Новых облачных технологий». В своей конкурсной документации мэрия прямо указывала на необходимость присутствия софта в реестре Минкомсвязи. Другие закупки в разное время проводили «Ростелеком» и «Ростех».

Но есть и суды. В сентябре прошлого года НОТ оспаривала в суде закупку Минстроем продуктов Microsoft на 15,1 млн руб. Министерство купило 400 лицензий на офисное программное обеспечение Microsoft, лицензии на операционные системы Windows, системы управления базами данных и антивирусный софт. Но в марте Арбитражный суд Москвы в первой инстанции отказался отменить результаты аукциона Минстроя, с тем же итогом завершилось рассмотрение дела в апелляционной инстанции.