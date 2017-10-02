Технологии
Платный
Ксения Болецкая
Медиа
Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Facebook выиграл у «Яндекса» в рунете

Сервисы Facebook догоняют по аудитории крупнейшие площадки рунета

На смартфонах в России ими уже пользуется больше людей, чем «Яндексом»

Конкуренция трех крупнейших интернет-холдингов России – Google, «Яндекс» и Mail.ru Group – на пике: их аудитории близки как никогда. Но их догоняет четвертый игрок – Facebook, которому принадлежат такие популярные в России сервисы, как Instagram и WhatsApp.

Таковы данные исследовательской компании Mediascope, которая на прошлой неделе впервые предоставила сервисам и рекламодателям данные о мобильной аудитории во всех городах России с населением более 100 000 человек. По этим же городам компания считает телезрителей. До сих пор Mediascope считала мобильную аудиторию интернет-площадок только в крупных городах с населением более 700 000 человек. По просьбе «Ведомостей» компания подсчитала не только аудитории отдельных проектов, но и совокупную аудиторию интернет-холдингов с учетом всех их сервисов и с учетом как мобильных, так и десктопных пользователей. Сквозная продажа рекламы позволяет холдингам предлагать всю эту аудиторию рекламодателям, а услуги одних своих сервисов – пользователям других.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике