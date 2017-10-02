Сервисы Facebook догоняют по аудитории крупнейшие площадки рунета

На смартфонах в России ими уже пользуется больше людей, чем «Яндексом»

Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Facebook выиграл у «Яндекса» в рунете

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«Яндексу» приходится бороться на несколько фронтов, и иногда конкуренты его выносят Максим Новиков / Ведомости

Конкуренция трех крупнейших интернет-холдингов России – Google, «Яндекс» и Mail.ru Group – на пике: их аудитории близки как никогда. Но их догоняет четвертый игрок – Facebook, которому принадлежат такие популярные в России сервисы, как Instagram и WhatsApp.

Таковы данные исследовательской компании Mediascope, которая на прошлой неделе впервые предоставила сервисам и рекламодателям данные о мобильной аудитории во всех городах России с населением более 100 000 человек. По этим же городам компания считает телезрителей. До сих пор Mediascope считала мобильную аудиторию интернет-площадок только в крупных городах с населением более 700 000 человек. По просьбе «Ведомостей» компания подсчитала не только аудитории отдельных проектов, но и совокупную аудиторию интернет-холдингов с учетом всех их сервисов и с учетом как мобильных, так и десктопных пользователей. Сквозная продажа рекламы позволяет холдингам предлагать всю эту аудиторию рекламодателям, а услуги одних своих сервисов – пользователям других.