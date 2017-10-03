Чубайс объявил о начале производства электромопеда за 8500 евро

Объявленная в Европе стоимость электромопеда - от 7900 до 8500 евро в зависимости от аккумулятора UJET Vehicles S.à.r.l

Предправления «Роснано» Анатолий Чубайс сегодня объявил о начале производства складного электромопеда UJET новосибирской портфельной компанией «Роснано» OCSiAl. «Компания будет выпускать 32 000 смартджетов в год. Он так же отличается от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов», - написал Чубайс.

Чубайс перечислил 10 преимуществ UJET - в том числе низкую массу (40 кг), уникальную батарею «с плотностью энергии выше, чем у Tesla», шины с углеродными нанотрубками, бесшумность, управление со смартфона и мощный (4 кВт) легкий (1860 г) бесщеточный двигатель в ободе колеса.

UJET - проект владельцев - основателей компании OCSiAl (дешевое производство одностенных углеродных нанотрубок) Юрия Коропачинского и Михаила Предтеченского. Они задались целью создать максимально эффективное (по массе и расходу энергии на пассажирокилометр) транспортное средство. В Европе компания работает через люксембургскую UJET Vehicles.

Объявленная в Европе стоимость электромопеда - от 7900 до 8500 евро в зависимости от аккумулятора. Максимальная скорость ограничена 45 км/ч, дальность поездки на «большой» батарее весом 17 кг - до 150 км. «Классические» электроскутеры китайского производства значительно тяжелее (до 120 кг) при вдвое меньшем запасе хода, но и стоят в России дешевле 1000 евро. За европейскую цену «смартджета» в России можно купить, к примеру, новый автомобиль Renault Logan в бедных комплектациях.

Где именно будут собирать UJET, в сообщениях не уточняется.

Как выглядит электромопед UJet