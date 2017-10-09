Microsoft отказывается от операционной системы для смартфонов

Компания пыталась заинтересовать разработчиков приложений для WP, платила им деньги — но количество пользователей оказалось слишком мало, чтобы инвестировать в платформу Pau Barrena/Bloomberg

Microsoft прекращает развивать операционную систему для мобильных устройств Windows Phone (WP), написал в Twitter вице-президент корпорации Джо Белфиоре. Microsoft не будет обновлять WP за исключением элементов, связанных с безопасностью, отметил он. Компания пыталась заинтересовать разработчиков приложений для WP, платила им деньги — но количество пользователей оказалось слишком мало, чтобы инвестировать в платформу, признал он.

Представитель Microsoft не стал комментировать высказывания топ-менеджера.

По данным IDC, в I квартале 2017 г. смартфоны на Windows занимали всего 0,1% мирового рынка в штуках. Для сравнения: доля устройств на Android составляла 85%, iPhone, работающих на фирменной операционной системе Apple iOS, — 14,7%. За год доля смартфонов с WP сократилась на 0,7 п. п.

В России, по оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, смартфоны на Windows Phone занимают менее 1% рынка таких устройств. Пользователям не нравится то, что система не гибкая с точки зрения пользовательских настроек, имеет неудобный интерфейс, а также крайне скудную экосистему приложений, считает он. По его словам, в магазине мобильных приложений Microsoft сейчас десятки тысяч наименований, тогда как в App Store (магазин приложений Apple) и Google Play Market их миллионы, отмечает Муртазин.