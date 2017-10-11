Российские компании покупали ПО Microsoft в обход санкций

По словам одного из перепродавцов ПО Microsoft, «если выключить все программные продукты компании в Крыму, процентов девяносто экономики Крыма просто остановится» А. Гордеев / Ведомости

Российские государственные компании и организации, в том числе крымские, покупали программное обеспечение Microsoft Corp. в обход санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные сайта госзакупок и источники.

Reuter изучило базу данных и обнаружило, что российские государственные организации и крымские предприятия приобрели не менее 5000 продуктов Microsoft на сумму свыше 60 млн руб. (около $1,03 млн). Однако, отмечает издание, в базе не представлена информация по частным компаниям.

По оценкам агентства, сумма, на которую было закуплено оборудование, достаточно невелика, но подобное ПО крайне важно для работы многих российских компаний, в том числе в Крыму. По словам одного из перепродавцов, если выключить все программные продукты компании в Крыму, процентов девяносто экономики Крыма просто остановится.

Reuters называет разработчика зенитных ракетных комплексов «Бук» концерн «Алмаз-Антей» и компанию, которая участвует в строительстве Керченского моста, Главгосэкспертизу России, а также санаторий «Крым» Минобороны среди купивших продукцию Microsoft.

В «Алмаз-Антее», санатории Минобороны не ответили на просьбы о комментарии. Главгосэкспертиза сообщила, что «работает в российском правовом поле в строгом соответствии с требованиями российского законодательства».

«Алмаз-Антей», Главгосэкспертиза и санаторий Минобороны приобрели программы корпоративного лицензирования Open License Program, обязывающие пользователей вводить полное название компании и ее адрес, пишет Reuters.

Во всех случаях поставки осуществляются через третьих лиц, и Reuters не нашло доказательств, что Microsoft продавала что-то напрямую находящимся под санкциями организациям.

Люди, участвовавшие в пяти сделках, подтвердили агентству поставку программного обеспечения. Источники подчеркнули агентству, что Microsoft приняла меры, чтобы ее продукция не продавалась подсанкционным организациям, но, по словам участвовавших в сделках, есть способы обхода ограничений.

Одним из способов обойти ограничения является не указывать крымский адрес при регистрации продукта, сообщили три источника, участвующие в продажах. По их словам, чаще всего крымские компании в подобных случаях используют адреса в Краснодарском крае.

Поставщик, работавший с одной из компаний, включенных в «черный список», сообщил, что поставщик и клиент могут обойти ограничения, зарегистрировав продукты Microsoft на дочернюю или материнскую компанию конечного пользователя.

В Microsoft Reuters заверили, что в компании твердо соблюдают правовые требования и «в последние недели изучают вопрос о поставках своих продуктов в обход санкций».