Две компании из Нидерландов подозреваются в поставке оборудования для моста в Крым

Две компании Нидерландов подозревают в поставке оборудования для Крымского моста Инфоцентр «Крымский мост»

Две компании из Нидерландов подозреваются в поставке в Россию оборудования для строительства моста в Крым. Об этом в своем расследовании пишет голландская газета De Gelderlander.

По данным издания, компания Вijlard Hydrauliek изготовила ключевую деталь - главный гидроцилиндр - для гидромолота, который используется для погружения свай под опоры моста. Вторая фирма - Dematec Equipment - собрала это оборудование. Гидромолот был передан России в 2016 г. и сначала находился в Тамани, после чего использовался при строительстве Керченского моста, сообщает издание.

Антироссийские санкции ЕС и США, введенные после присоединения Крыма к России, запрещают европейским и американским компаниям инвестировать, продавать товары и вести бизнес в Крыму. В частности, поставлять комплектующие и оборудование для строительства Керченского моста.

Обе нидерландские компании отрицают нарушение санкционного режима. Директор Dematec Equipment Дерк Ван ден Хойвел заявил, что все было законно, так как строительство происходило на территории России, а не Крыма. «Согласно санкциям ЕС, мы не должны находиться в Крыму, но в России можно», - цитирует Ван ден Хойвела газета De Gelderlander.

По данным голландской газеты, российская делегация была в Милсбеке, где находится штаб-квартира Dematec, а гендиректор Dematec Дерк ван дер Хойфель лично был в Крыму весной 2016 г., где наблюдал за монтажом гидромолота.

Директор и владелец Bijlard Марсель Бийяр заявил, что компания только поставила главный гидроцилиндр Dematec, и таким образом никак не причастна к поставке готового оборудования в Россию. Тем не менее, отмечает газета, в 2016 г. официальный аккаунт компании призывал жителей Милсбека гордиться тем, что «оборудование, произведенное в нашем прекрасном городе, работает на забивке мостовых свай в России».

После публикации Dematec удалила со страницы в Facebook ранее опубликованные там фото гидромолота на стройке в России.

В июле этого года разгорелся скандал вокруг поставок турбин на строящиеся ТЭС в Севастополе и Симферополе. На крымских станциях планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 г. немецкий концерн блокировал поставки из-за санкций ЕС.

В июле этого года Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия, несмотря на санкции, поставила в Крым турбины Siemens. Концерн позднее подтвердил, что все газотурбинные установки для электростанций оказались производства Siemens и были поставлены на полуостров в обход санкций. После этого Siemens подал иск против представителей «Технопромэкспорта», который строит ТЭС.

Как строят Керченский мост