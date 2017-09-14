Две компании из Нидерландов подозреваются в поставке оборудования для моста в Крым

По данным издания, компания Вijlard Hydrauliek изготовила ключевую деталь - главный гидроцилиндр - для гидромолота, который используется для погружения свай под опоры моста. Вторая фирма - Dematec Equipment - собрала это оборудование. Гидромолот был передан России в 2016 г. и сначала находился в Тамани, после чего использовался при строительстве Керченского моста, сообщает издание.
Антироссийские санкции ЕС и США, введенные после присоединения Крыма к России, запрещают европейским и американским компаниям инвестировать, продавать товары и вести бизнес в Крыму. В частности, поставлять комплектующие и оборудование для строительства Керченского моста.
Обе нидерландские компании отрицают нарушение санкционного режима. Директор Dematec Equipment Дерк Ван ден Хойвел заявил, что все было законно, так как строительство происходило на территории России, а не Крыма. «Согласно санкциям ЕС, мы не должны находиться в Крыму, но в России можно», - цитирует Ван ден Хойвела газета De Gelderlander.
По данным голландской газеты, российская делегация была в Милсбеке, где находится штаб-квартира Dematec, а гендиректор Dematec Дерк ван дер Хойфель лично был в Крыму весной 2016 г., где наблюдал за монтажом гидромолота.
Директор и владелец Bijlard Марсель Бийяр заявил, что компания только поставила главный гидроцилиндр Dematec, и таким образом никак не причастна к поставке готового оборудования в Россию. Тем не менее, отмечает газета, в 2016 г. официальный аккаунт компании призывал жителей Милсбека гордиться тем, что «оборудование, произведенное в нашем прекрасном городе, работает на забивке мостовых свай в России».
После публикации Dematec удалила со страницы в Facebook ранее опубликованные там фото гидромолота на стройке в России.
В июле этого года разгорелся скандал вокруг поставок турбин на строящиеся ТЭС в Севастополе и Симферополе. На крымских станциях планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 г. немецкий концерн блокировал поставки из-за санкций ЕС.
В июле этого года Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия, несмотря на санкции, поставила в Крым турбины Siemens. Концерн позднее подтвердил, что все газотурбинные установки для электростанций оказались производства Siemens и были поставлены на полуостров в обход санкций. После этого Siemens подал иск против представителей «Технопромэкспорта», который строит ТЭС.
Как строят Керченский мост
Александр Полегенько / РИА Новости
Установку арки моста начали в ночь на 29 августа, днем ее подняли до проектной высоты. Вес конструкции – 6000 т
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Инфоцентр «Крымский мост»
28 августа 2017 г. моряки с помощью плавучей системы доставили железнодорожную арку моста через Керченский пролив к фарватерному участку, сообщил ТАСС
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Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
16 июня 2017 г. Строители завершили сборку железнодорожной арки моста
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Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
5 мая 2017 г. строители моста помогли поднять со дна самолет времен Великой Отечественной войны
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Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
Половина опор моста была готова к 4 мая 2017 г.
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Бетонирование фарватерной опоры Крымского моста
6 апреля 2017 г. Началось бетонирование фарватерной опоры Крымского моста
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Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
2 февраля 2017 г. строители начали соединять пролетами установленные в Керченском проливе опоры надводной части будущего моста. «Первый участок, где стартовала подобная операция, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала», – говорится в пресс-релизе. В сообщении отмечается, что всего предстоит возвести пролеты протяженностью более 6 км
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Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
К началу 2017 г. было погружено 50% от всего объема свай моста в Крым
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Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
24 октября строители установили первую плиту проезжей части Керченского моста
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Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
В конце августа 2016 г. началась сборка судоходных арок Крымского моста
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Д. Симаков / Ведомости
Мост через Керченский пролив (Керченский мост) соединит материковую часть России и Крым. Протянувшись от полуострова Тамань до Керчи, 19-километровый мост станет самым протяженным в России. На первом этапе были построены так называемые «рабочие мосты» – от косы Тузла до одноименного острова (РМ1), от о. Тузла до фарватера (РМ2) и от фарватера до Керчи (РМ3). Последний еще достраивается. По рабочим мостам к месту строительства доставляются техника и стройматериалы. Впоследствии они будут демонтированы. Именно на одну из опор РМ2 (на фото) в марте налетел турецкий сухогруз «Лира»
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Д. Симаков / Ведомости
Глубина акватории Керченского пролива не превышает 10 м. При этом примерно половина моста будет расположена на суше (Тузлинская коса и о. Тузла). Но грунты как на суше, так и на морском дне нестабильные, к тому же в этом районе возможна сейсмическая активность до 9 баллов. Поэтому мост будет возведен не на насыпи, а на трубчатых сваях. В некоторых местах их придется забивать на глубину свыше 90 м. На первом этапе сваи забиваются с помощью вибропогружателя, который устанавливается на верхней части трубы (см. фото). В некоторых случаях сваи устанавливаются не вертикально, а под углом для усиления конструкции фундамента. В таких случаях используется каркас-кондуктор (на фото)
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Д. Симаков / Ведомости
Трубчатые сваи по большей части – это обыкновенные трубы для магистральных газопроводов: длиной 12 м, диаметром 1420 мм и толщиной стенок до 20 мм. В колонны необходимой длины трубы свариваются прямо на площадке строительства моста, там же на них наносится антикоррозионное покрытие. Всего на строительство моста уйдет около 7500 труб большого диаметра общим весом 240 000 т. В случае если трубу надо забить глубоко, после вибропогружателя используется гидравлический молот (на заднем плане). В отдельных случаях забивание одной сваи может длиться свыше 30 часов
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Д. Симаков / Ведомости
Строительство моста началось в марте 2016 г. Стройка ведется круглосуточно в три смены. Сейчас на объекте трудятся более 3000 рабочих
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Д. Симаков / Ведомости
Движение через Керченский пролив не перекрывается. На фото видно, как корабль проходит по фарватеру между двумя рабочими мостами. Фарватер придется перекрыть на несколько дней в августе 2017 г., когда строители будут монтировать арки автомобильного и железнодорожного мостов
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Д. Симаков / Ведомости
Последний недостроенный рабочий мост – от фарватера до Керчи. Фото 2016 г.
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Д. Симаков / Ведомости
На о. Тузла осталось примерно с десяток жилых домов, но в них никто не живет
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Д. Симаков / Ведомости
Свая погружена на глубину 72 м. На каждой свае есть разметка длины, чтобы строителям было проще ориентироваться
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Д. Симаков / Ведомости
Эти сваи еще только предстоит установить. На фото видно, что антикоррозионное покрытие на трубы наносится частично. Им покрываются только те участки, которые будут находиться в морской воде. Строители уверяют, что срок службы антикоррозионного покрытия составит 1000 лет
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Д. Симаков / Ведомости
Эти сваи установлены рядом с рабочим мостом. Они используются в качестве опоры для установки кранов. По мере продвижения строительства трубы будут извлекаться и переустанавливаться дальше
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Д. Симаков / Ведомости
На сухопутной части трубы забиваются примерно вровень с поверхностью, заливаются внутри цементом и служат опорой для фундамента. Здесь работы уже завершены. Всего строителям предстоит смонтировать 595 опор
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Д. Симаков / Ведомости
Параллельно со строительством моста ведется отсыпка грунта и расширение косы и острова
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Д. Симаков / Ведомости
Мимо стройки время от времени курсируют пограничные катера. Они могут развивать скорость свыше 40 узлов
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Д. Симаков / Ведомости
Сейчас все необходимое для стройки с материковой части завозится с суши. Но строители уже построили причал и обустраивают площадку перед ним (на фото). Вскоре большая часть грузов будет доставляться по морю
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Д. Симаков / Ведомости
Строительный городок из нескольких построек расположен на окраине станицы Тамань (ближайший населенный пункт к мосту). В нем есть столовая, тренажерный зал, а сами строители живут в нескольких трехэтажных модульных домах со всеми коммуникациями. Когда мост будет сдан, городок демонтируют, а на его месте будет построено жилье