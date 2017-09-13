На стороне Siemens в деле о турбинах в Крыму выступит российская юридическая фирма

Российская «дочка» американской юридической фирмы Dentons - ООО «Дентонс Юроп» выступит на стороне Siemens в деле против «Технопромэкспорта», строящего ТЭС в Крыму. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел, сообщает «Интерфакс».

В частности, в разбирательствах примет участие партнер и руководитель российской судебно-арбитражной практики Dentons Михаил Иванов. В картотеке американская компания и Иванов появились как истцы вместе с Siemens. Ранее в материалах дела юридический консультант не упоминался.

В Dentons от комментариев отказались, но и не опровергли информацию картотеки, в Siemens «Интерфаксу» сообщили, что не комментируют текущее разбирательство.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», «Дентонс Юроп» в России сотрудничала с «Росатомом», «Ростехом», «Фортумом».

В июле этого года разгорелся скандал вокруг поставок турбин на строящиеся ТЭС в Севастополе и Симферополе. На крымских станциях планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 г. немецкий концерн блокировал поставки из-за санкций ЕС, напоминает ТАСС.

В июле этого года Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия, несмотря на санкции, поставила в Крым турбины Siemens. Концерн позднее подтвердил, что все газотурбинные установки для электростанций оказались производства Siemens и были поставлены на полуостров в обход санкций. После этого Siemens подал иск против представителей «Технопромэкспорта», который строит ТЭС.