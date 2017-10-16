Космический «Салют-7» собирает больше, чем «Время первых»

Статья опубликована в № 4429 от 16.10.2017 под заголовком: Время «Салюта»

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Административный перенос срока проката «Салюта-7» – прецедент для российского рынка Кадр из фильма «Салют 7»

Российский фильм «Салют-7» собрал в кинотеатрах России за первые выходные проката более 210 млн руб., по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС, на 18.30 мск воскресенья, 15 октября). Это заметно больше, чем собрал за первый уикенд российский фильм о космосе «Время первых», который вышел в прокат в апреле, – 145 млн руб.