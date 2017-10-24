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Наталья Ищенко
Интернет и digital

Выручка «Яндекс.Маркета» впервые упала из-за конкуренции и экспериментов с трафиком

В III квартале онлайн-площадка недосчиталась 12% дохода

Выручка крупнейшей торговой онлайн-площадки в России - «Яндекс.Маркета» - за III квартал 2017 г. сократилась впервые за все время, которое компания раскрывает его доход. За отчетный квартал показатель упал на 12% до 1,06 млрд руб., свидетельствует сообщение «Яндекса». За январь - сентябрь, благодаря прошлым кварталам, выручка по-прежнему в плюсе - на 6% до 3,5 млрд руб.

«Яндекс» сообщает финансовые показатели основных бизнес-сегментов с начала 2016 г., и с тех пор доход его торговой онлайн-площадки ежеквартально рос двузначными темпами. С начала этого года рост дохода «Маркета» начал замедляться.

В июле - сентябре 2017 г. «Яндекс.Маркет» сократил и прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации (скорректированная EBITDA) - на 42% до 223 млн руб.

Гендиректор «Яндекса» Александр Шульгин на телеконференции с аналитиками и инвесторами пояснил, что «Яндекс.Маркет» «инвестирует в качество приходящего с партнерских сайтов трафика для продавцов» начиная со II квартала. Представитель «Яндекс.Маркета» Екатерина Лебедева на вопрос о причинах динамики выручки добавила, что площадка «проводит различные эксперименты, которые позволят привлечь в магазины более конверсионный трафик» - то есть дающий больше заказов магазинам.

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