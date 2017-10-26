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Валерий Кодачигов
Персональные технологии

На российский рынок выходит один из крупнейших в мире производителей смартфонов

Продажи Oppo могут начаться уже в ноябре этого года

Запуск смартфона Oppo F5 назначен на 16 ноября 2017 г., следует из сообщения производителя. Сколько он будет стоить, в каких сетях будет продаваться и насколько на первых порах будет широк модельный ряд вендора в России, его представитель не говорит. «Вымпелком» и «Связной» ведут переговоры о продажах с Oppo, говорят их представители, но деталей не раскрывают.

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