На российский рынок выходит один из крупнейших в мире производителей смартфонов

Продажи Oppo могут начаться уже в ноябре этого года

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Oppo – четвертый по доле мирового рынка производитель смартфонов Pau Barrena / Bloomberg

Запуск смартфона Oppo F5 назначен на 16 ноября 2017 г., следует из сообщения производителя. Сколько он будет стоить, в каких сетях будет продаваться и насколько на первых порах будет широк модельный ряд вендора в России, его представитель не говорит. «Вымпелком» и «Связной» ведут переговоры о продажах с Oppo, говорят их представители, но деталей не раскрывают.