«В контакте» и «Одноклассники» вдвое ограничили время бесплатного прослушивания музыки
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Социальные сети «В контакте», «Одноклассники» и мобильное приложение Boom (входят в Mail.ru Group) сократили время бесплатного прослушивания музыки в фоновом режиме до получаса, сказал «Ведомостям» представитель компании United Media Agency (UMA, заключает лицензионные договоры от имени Mail.ru Group). Ограничение вступило в силу с 1 ноября, говорит он. Для того чтобы прослушивать музыку дольше 30 минут, пользователь может оформить подписку, за которую он ежемесячно должен выплачивать 149 руб.
В UMA не исключают, что социальные сети могут полностью ограничить возможность прослушивания музыки в фоновом режиме. «Ни один из стриминговых сервисов в мире не предоставляет возможности бесплатно прослушивать музыку в фоновом режиме», - сказал «Ведомостям» представитель UMA.
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