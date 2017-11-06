iPhone X в России почти полностью распродали за первые выходные

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В магазинах re:Store продавали не больше двух iPhone Х в одни руки – но меньше никто и не брал, говорит представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина Андрей Гордеев / Ведомости

Третьего ноября, в день начала продаж iPhone X, очереди за новейшим аппаратом выстроились в разных странах мира. Магазин в центре австралийского Сиднея, к примеру, открылся на час раньше обычного, в 8 утра, чтобы справиться с наплывом сотен покупателей, сообщила The Wall Street Journal. В Китае Apple продает смартфоны только по предзаказам, и утром в Пекине около 80 человек, заказавших iPhone X через интернет, ждали открытия магазина. В Китае iPhone – символ богатства, высокого уровня жизни, объяснил WSJ 37-летний учитель английского языка Тао Жан, купивший два iPhone Х с памятью 256 Гб за 20 000 юаней (около $3000). В Гонконге iPhone X немедленно появился в уличной продаже – его перепродавали те, кто приобрел смартфоны в магазине Apple.

По два в руки – и за наличные

Продажи iPhone X в Москве в пятницу начались в 8.00. В магазинах re:Store продавали не больше двух iPhone Х в одни руки – но меньше никто и не брал, говорит представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина. Причем, по ее данным, с утра покупали исключительно самую дорогую модификацию – iPhone X с памятью 256 Гб (он стоит 91 990 руб.).

К открытию re:Store на Тверской в очереди за iPhone X, по данным ритейлера, стояло уже более 400 человек. Перед открытием магазина неизвестные, организованно прибывшие на микроавтобусе, попыталась вклиниться в голову очереди, рассказывает сотрудник розничной сети. Но стоявшие в ней более двух суток покупатели вместе с охраной re:Store прогнали их. В понедельник к 13.00 в магазине еще оставалось несколько аппаратов с памятью 64 Гб, говорит Семушина.