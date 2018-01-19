Зрители все-таки увидят «Паддингтона» на этой неделе

Министерство культуры выдаст фильму «Приключения Паддингтона - 2» новое прокатное удостоверение со стартом показа 20 января Frenetic Films

Министерство культуры выдаст фильму «Приключения Паддингтона - 2» новое прокатное удостоверение со стартом показа в эту субботу, 20 января, а не с 1 февраля, сообщил владелец и основатель «Вольги» Сергей Ершов (эта компания прокатывает «Паддингтона» в России). Министр культуры Владимир Мединский это подтвердил.

Ершов заявил, что благодарен регулятору за разрешение ситуации, признателен министру, что тот лично вмешался в ситуацию: «Хотел уточнить, что у нас действительно не было прокатного удостоверения на 18 января, хотя изначально мы заявлялись на эту дату».

Также Ершов поблагодарил за помощь продюсера Федора Бондарчука.

Именно по инициативе Бондарчука сегодня в Минкультуры прошло совещание министра с продюсерами российских фильмов, где обсуждался вопрос о премьере «Паддингтона». Бондарчук прямо заинтересован, чтобы иностранные картины не переносились на февраль и не усиливали конкуренцию в этом месяце - в феврале у его компании Art Puctures выходят две картины - «Селфи» и «Лёд» (последняя совместно со студией «Водород»).

Мединский заявил, что «Паддингтону» все-таки разрешили прокат с этой недели в интересах всех российских фильмов, которые идут в прокате в январе - феврале, а также в интересах зрителей, которые увидят историю о медведе немного пораньше: «Последнее не принципиально, главное - интересы российских кинокомпаний».

Но кинотеатры к тому моменту начали продавать билеты на «Паддингтона» на сеансы с 18 января (такая дата премьеры картины была обозначена в государственной системе учета кинобилетов ЕАИС). Это незаконно, заявил министр на пресс-конференции: еще в конце декабря, при подаче документов, сотрудники Минкультуры сообщили «Вольге», что планируемую дату проката 18 января не утверждают. Ершов позднее в разговоре с «Ведомостями» назвал это заявление не соответствующим действительности. «Прокатчик (то есть «Вольга». - «Ведомости») заранее знал, что фильм не выйдет 18 января, ввел кинотеатры в заблуждение, фактически контрабандой пытался продать свой фильм, был пойман, потом упал тут в ноги и извинился», - сказал министр. Ершов назвал эти слова Мединского «абсолютной ложью».

Министр говорит, что изначально «Паддингтону» разрешили старт не с 19 января, а с 1 февраля, чтобы такие отечественные фильмы, как «Движение вверх», «Скиф», «Елки новые», «Три богатыря и принцесса Египта», которые идут сейчас в прокате, получили больше сеансов. Но в итоге, говорит Мединский, кинотеатры и так увеличили число сеансов для «Движения вверх», а «Скиф» собирает более скромные суммы, чем предполагалось. С другой стороны, выяснилось, что в начале февраля стартуют несколько сильных российских картин, указывает министр, так что для всех отечественных кинокомпаний было выгоднее вернуть «Паддингтона» на январь.

Премьера продолжения истории о медвежонке Паддингтоне была запланирована в России на 18 января. Но за день до этого Минкультуры выдало «Вольге» удостоверение с возможным стартом проката только 1 февраля.

Позднее сотрудники министерства объяснили, что разрешили прокат фильма только с февраля в интересах российских фильмов, которые идут в прокате в январе, - им необходимо больше сеансов.

Конкретные фильмы, которым якобы помешал «Паддингтон», министерство не назвало. Источники «Ведомостей» со ссылкой на слова чиновников называли две такие картины - «Движение вверх» и «Скиф». Прежде продюсеры и прокатчики «Движения вверх» и «Скифа» в разговоре с «Ведомостями» категорически отрицали, что просили министерство о переносе иностранных картин на февраль. Впрочем, источник в министерстве настаивает, что с продюсерами этот вопрос обсуждался и они по крайней мере не возражали.

Также о возможном переносе на февраль сначала сообщил российский офис 20th Century Fox, прокатчик иностранной картины «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». Но в итоге Минкультуры все-таки выдало картине Fox прокатное удостоверение на конец января.

Российские фильмы – миллиардеры проката