Минкультуры обещает раньше утверждать кинокомпаниям даты проката

Министр культуры Владимир Мединский Евгений Разумный / Ведомости

Минкультуры начнет выдавать прокатчикам (эти компании работают как посредники между продюсерами фильмов и кинотеатрами) специальные уведомления о предварительном согласовании даты премьеры, сообщил министр Владимир Мединский. Такие уведомления будут выдаваться при сдаче кинокомпаниями документов на оформление прокатного удостоверения, то есть до оформления самого удостоверения.

Последнее работает как разрешение на показ фильма в российских кинотеатрах. До тех пор пока у прокатчика нет на руках такого документа, кинотеатры не имеют права начинать продажу билетов на фильм.

Проблема в том, что удостоверение прокатчики часто получают буквально за несколько дней или даже в день самой премьеры. Поэтому прокатчики и кинотеатры ориентируются на базу данных прокатных удостоверений Минкультуры, а также на ЕАИС, где гораздо раньше появляется запись с номером удостоверения и датой премьеры.

Хотя такая запись, по словам сотрудников Минкультуры, не имеет юридической силы.

Именно так произошло с фильмом «Приключения Паддингтона - 2», премьера которого была запланирована на 18 января. Запись с номером прокатного удостоверения и датой 18 января по «Паддингтону» появилась в ЕАИС в конце декабря. Само удостоверение прокатчик картины - компания «Вольга» получила только на этой неделе: Минкультуры разрешило фильму старт только 1 февраля. Новая дата была выбрана «в интересах» российского кино, объяснил Мединский, которому понадобились дополнительные сеансы в январе.

К этому времени кинотеатры уже продали больше 3000 билетов на «Паддингтона», ориентируясь на запись в ЕАИС. Министр заявил, что кинотеатры нарушили закон, их ввела в заблуждение «Вольга». Он настаивает, что еще при сдаче документов на удостоверение в прошлом декабре сотрудники министерства сразу сообщили «Вольге», что не подтверждают дату премьеры 18 января. Источник в «Вольге» это отрицает.

Чтобы избежать таких ситуаций в будущем, министерство при сдаче документов как раз и будет выдавать прокатчику письменное уведомление - утверждена ему предварительно запрошенная дата проката или нет, рассказал министр: «До сих пор мы обходились устным сообщением». В реестре также будет отражаться предварительно утвержденная дата, уточнил Мединский.

Министр ушел от ответа, смогут ли кинотеатры начинать продавать билеты на фильм с предварительно согласованной датой: «Это их риск».

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