Счета мобильных телефонов в России для платежей используют только 5% абонентов

В частности потому, что не уверены в безопасности таких платежей

Пока абоненты сомневаются в безопасности мобильных платежей Андрей Махонин / Ведомости

Только 5% абонентов в России хотя бы раз оплачивали покупки с мобильного счета. Это следует из результатов опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ). В опросе участвовали 1600 респондентов, уточняет НАФИ.

С выводами ассоциации в целом согласны представители «Т» РТК холдинга» (работает под брендом Tele2) и МТС. По расчетам партнера AC&M-Consulting Оксаны Панкратовой, со своих мобильных счетов платят около 15 млн пользователей сотовой связи — то есть примерно 5% абонентов. Это — доля в общем количестве активных sim-карт, зарегистрированных в России.

Пока абоненты сомневаются в безопасности мобильных платежей. Так считает директор по исследованиям цифровой экономики НАФИ Кирилл Смирнов. Также абоненты плохо осведомлены о том, где и как платить таким способом.

Опрос НАФИ показал, что о мобильных платежах осведомлены 56% абонентов всех операторов. Дополнительно пополнять мобильный счет для оплаты товаров и услуг готовы 11% из них. При этом 19% абонентов, по данным НАФИ, не уверены в безопасности оплаты через телефон, а еще 16% вообще не видят необходимости в таких платежах.

С расчетами НАФИ согласны не все операторы. Представитель «Мегафона» говорит, что мобильным счетом как банковским пользуются более 20% его абонентов.

Представитель МТС говорит о 9%, уточняя, что эта доля выше, чем в среднем по рынку.

«Вымпелком» не раскрывает долю абонентов, платящих с мобильных счетов. В III квартале 2017 г. их число к аналогичному периоду прошлого года выросло на 5%, говорит представитель оператора.

Счет мобильного телефона — это удобный инструмент оплаты, но именно в сегменте небольших платежей, преимущественно в интернете, объясняет представитель «Мегафона». Это оплата товаров и услуг на сайтах партнеров и его собственных ресурсах, разные денежные переводы, перечисляет он.

Абоненты «Вымпелкома» могут оплачивать с телефонного счета более 3000 товаров и услуг, говорит его представитель.

По словам представителя Tele2, все больше их абонентов оплачивают с мобильного счета мобильные приложения, парковки и другие услуги.