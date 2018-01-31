Партнер Усманова по киберспорту поучаствует в законе Яровой

Пакет антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова вступит в силу с 1 июля 2018 г. Анна Исакова / фотослужба Госдумы / ТАСС

Компания «Цитадель», владеющая производителем оборудования СОРМ «МФИ Софт», получила 24,5% совместного предприятия «Ростеха» и Национальной компьютерной корпорации (НКК) – компании «Национальные технологии». Это следует из данных СПАРКа.

Компания занимается разработкой и выпуском систем хранения данных, которые могут помочь операторам связи исполнять закон Яровой, сообщил «Ведомостям» представитель НКК.

Сейчас 51% принадлежит концерну «Автоматика» (входит в состав «Ростеха»), еще 24,5% - компании «КНС групп» (входит в состав НКК и работает под брендом Yadro).

Локальная разработка систем такой сложности должна простимулировать отрасль производства микроэлектроники, для чего будет полезен не только опыт НКК и «Ростеха», но и холдинга «Цитадель», разрабатывающего специальные комплексы сбора и обработки информации, сообщил «Ведомостям» представитель НКК.

По данным СПАРКа, 75,85% «Цитадели» принадлежит Антону Черепенникову. Он известен как основатель киберспортивной компании Virtus.pro, в которую совладелец холдинга USM Алишер Усманов вложил $100 млн.

Усманов готовится исполнять закон Яровой и хочет иметь под рукой активы, которые помогут в этом одному из его основных бизнесов, «Мегафону», рассказывали «Ведомостям» год назад собеседники «Ведомостей». Пока что «Мегафон» – единственный оператор связи, кто сообщил о том, что заложил бюджет на исполнение закона Яровой.

Пакет антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова вступит в силу с 1 июля 2018 г. Он предписывает операторам и интернет-сервисам шесть месяцев хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Возможные сценарии использования оборудования СОРМ для хранения данных начали обсуждаться еще летом 2016 г.

Правда, сейчас вступление закона в силу может быть отложено, цитировал ранее ТАСС вице-премьера Аркадия Дворковича. «Пока небольшая отсрочка обсуждается, на несколько месяцев. Сейчас разрабатываются поправки», - сказал он.

Представитель «Ростеха» отказался от комментариев.