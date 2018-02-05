Apple вернулась на первое место в мире

Статья опубликована в № 4501 от 05.02.2018 под заголовком: Apple от Samsung далеко упала

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Продажи iPhone снизились меньше, чем аппаратов Samsung Ng Han Guan / AP

В IV квартале 2017 г. доля Apple в поставках смартфонов на мировой рынок составила 19,2%, а доля его главного конкурента Samsung – 18,4%, сказано в отчете IDC: это первое и второе места. Кварталом ранее у Apple было 12,5%, у Samsung – 22,3% рынка. По данным IDC, по крайней мере с 2011 г. (за исключением IV квартала 2016 г.) поставки смартфонов Apple не превышали Samsung.

Если не считать IV квартала 2016 г., Apple ни разу не обгоняла Samsung по меньшей мере с 2008 г., т. е. десятилетие, дополняет информацию IDC ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. За исключением того квартала, Samsung всегда был на первом месте, согласен сотрудник компании – партнера нескольких ритейлеров: смартфоны Samsung всегда продавались в более низких ценовых сегментах, чем iPhone.

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