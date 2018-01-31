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СМИ узнали о расследовании властей США в отношении Apple из-за замедления работы iPhone

Министерство юстиции США и комиссия по ценным бумагам и биржам ведут расследование в отношении Apple в связи с признанием компании в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на источники.

Власти США полагают, что Apple нарушила закон о ценных бумагах, раскрыв информацию об обновлении, замедляющем работу некоторых iPhone, пишут СМИ. Минюст уже запросил информацию у компании, сказал собеседник Bloomberg. Пока расследование находится на начальном этапе, следователи изучают публичные заявления компании по данному вопросу, отмечают источники агентства.

В декабре Apple призналась, что намеренно замедляет работу старых моделей iPhone. Программное обеспечение для этого было заложено в обновлении. Компания объяснила, что таким образом стремится продлить срок работы устройств, которые со временем начинают быстро разряжаться и отключаться на холоде.

В США, России и других странах десятки пользователей iPhone подали иски к Apple, обвинив компанию в нарушении прав потребителей. Они считают, что Apple, замедляя работу старых iPhone, пытается заставить их владельцев покупать новинки компании.